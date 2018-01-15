Специалисты АО «Гознак» создали приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017», при его помощи можно будет проверить новые банкноты в 200 и 2000 рублей на наличие определенных визуальных признаков подлинности.

Как сообщает Прайм , приложение также содержит подробную и наглядную информацию о визуальной защите банкнот, что позволит лучше познакомиться с их особенностями.

По сообщению пресс-службы компании, в настоящее время новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2 тысячи рублей начали появляться в повседневном обращении и многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым не известны основные элементы их защиты.

«Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности. Для того чтобы помочь определить подлинность новых банкнот, «Гознак» разработал новое мобильное приложение», - пояснила пресс-служба.

Презентация приложения пройдет 18 января на площадке МИА «Россия сегодня», в день презентации оно станет доступным для скачивания через AppStore и GooglePlay.