Совкомбанк обсуждает с акционерами РосЕвроБанка возможность слияния кредитных организаций. Об этом в интервью RNS рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.



«Да, в конце декабря мы выкупили долю DEG в размере 5,7%. Мы также не исключаем приобретения доли ЕБРР в капитале РосЕвроБанка в размере 11%. Это сделки в рамках полученного согласования ФАС. Мы остаемся финансовым инвестором, но не исключаем, что РосЕвроБанк и Совкомбанк могут в будущем слиться, эта возможность обсуждается с его акционерами», — сказал он.

По его словам, у каждого банка есть свои сильные стороны. «Поэтому мы видим огромную синергию в создании объединенного банка. Кроме того, мы чувствуем поддержку этого плана со стороны регулятора», — подчеркнул Гусев.

Говоря о том, когда может состояться данная сделка, он заявил: «Думаю, когда бизнес и финансовая ситуация созреет. Источник капитала у обоих банков в основном один — прибыль. Поэтому, когда заработаем, тогда и будем обсуждать предметно».

«Сильные позиции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, это массовый и очень большой сегмент. Нам он интересен. Мы начинали как розничный банк, ориентированный на пенсионеров, но за последние три года портфель банка был диверсифицирован. Сейчас мы — универсальный банк и хотим расширять присутствие в корпоративном кредитовании. РосЕвроБанк много лет в этом сегменте, у него очень интересная уверенная стратегия, преданные клиенты, здоровый подход к риску», — отметил Гусев.

