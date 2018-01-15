Предприниматели, ведущие бизнес в Сочи, а также гости города теперь могут воспользоваться услугой самоинкассации от Уральского банка реконструкции и развития: установлены современные банкоматы с функцией cash-in, которые работают как на выдачу, так и на прием наличных средств. Используя карту, предприниматели могут самостоятельно, без дополнительных комиссий вносить выручку на расчетные счета в удобное для себя время.

Адреса банкоматов:

г. Сочи ул. Кирова, 58 ТРЦ «Сити-Плаза»

г. Сочи ул. Горького, 53 ТЦ «ЦУМ»

Отметим, что услуга самоинкассации запущена УБРиР в апреле 2012 года. Наиболее активно ей пользуются предприниматели из сферы розничной торговли, а также бизнесмены, специализирующиеся на оказании транспортных и медицинских услуг, представители строительной отрасли.

На сегодняшний день собственная банкоматная сеть УБРиР насчитывает 1198 устройств, из них 801 банкомат поддерживает функцию cash-in.