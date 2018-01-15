В банке «Европейский Стандарт», лишившемся лицензии в декабре прошлого года, применялась схема с подставными вкладчиками. Ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает BFM.ru.



Согласно схеме, незадолго до отзыва лицензии в банках открываются фиктивные депозиты, а после отзыва — фальшивые клиенты с документами на руках обращаются в АСВ. А происходит это так: из южных регионов автобусами привозят людей, и также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними, — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек.

«Существует человек — «пастух», у кого есть «верблюды» — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. «Верблюды» за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», — рассказал финансовый аналитик Алексей Власов.



В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам.

О схеме в «Евростандарте» рассказали крупные клиенты банка. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до отзыва лицензии. В это время платежи некоторых компаний уже не проходили, рассказал Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших деньги в «Европейском Стандарте».

«Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?» Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема», — сказал юрист.

Сначала кажется, что проще выдать невозвратный многомиллиардный кредит. Но прелесть схемы в том, что ее можно проводить даже во время проверки ЦБ. Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ.

В случае удачи государство может разово потерять сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

По данным BFM, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. Так, в декабре СМИ сообщали об аресте банды банкиров, разоривших несколько банков, в том числе и «Европейский Стандарт». Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении BFM есть обращение клиентов «Евростандарта» в ФСБ, СКР, прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем Оськину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт».