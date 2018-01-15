Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ), сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий может войти в совет директоров ОАО «РЖД». Его кандидатуру рекомендовало правительство наряду с увеличением состава совета с 13 до 15 человек. Расширение необходимо для нового назначения Патрушева на фоне его возможного ухода в этом году с поста руководителя Россельхозбанка, пишет «Коммерсант».

Минэкономики предложило расширить состав совета директоров ОАО «РЖД» до 15 человек, рассказал газете источник в правительстве. Сейчас в совете 13 человек. Министерство предлагает исключить из состава совета Станислава Воскресенского, ранее занимавшего должность замминистра экономики. В октябре он был назначен врио губернатора Ивановской области. На освободившееся место и два дополнительных Минэкономики порекомендовало нового замминистра Михаила Расстригина, который был назначен на этот пост в декабре, руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ Капитала» Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, ушедшего с этого поста в сентябре.

По данным издания, правительство согласилось с кандидатурами Расстригина и Толоконского, а на оставшееся кресло порекомендовало Дмитрия Патрушева. Других изменений в составе совета директоров не планируется.

В возглавляемом Патрушевым РСХБ ситуация «довольно тяжелая», рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, и в отрасли давно обсуждают возможный уход топ-менеджера с поста предправления банка. При этом Патрушев внесен в новый список кандидатов в совет директоров РСХБ, председателем которого также выступает Аркадий Дворкович. Рекомендация его и в совет директоров ОАО «РЖД», полагает собеседник издания, отражает желание Дворковича «обеспечить Патрушеву место хотя бы в одном совете». Другой собеседник добавляет, что расширение совета директоров ОАО «РЖД» понадобилось именно для того, чтобы создать кресло для Дмитрия Патрушева: просто отдать ему одно из мест представителей Минэкономики было нельзя. Пятнадцатое же место вводится для удобства при голосовании.

