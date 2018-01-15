Сбербанк сократил число отделений банковского обслуживания по всему миру на 704 офиса, следует из отчетности финучреждения РСБУ.



По состоянию на январь 2017-го сеть Сбербанка включала 15 016 отделений, в январе 2018-го их число сократилось до 14 312 точек.



Сейчас в Сбербанк входят 14 территориальных банков, 78 отделений, филиал в Индии и представительства в Китае и Германии.

Добавим, годовая чистая прибыль Сбербанка составила 674 млрд рублей, в том числе прибыль декабря — 49,9 млрд. В банке уточняют, что показатели рассчитаны по его внутренней методике. По итогам 2017 года чистый процентный доход банка увеличился относительно предыдущего года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. Главными драйверами роста были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля.