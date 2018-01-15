На начало декабря 2017 года конкурсный управляющий Татфондбанка — Агентство по страхованию вкладов — подал в суды 4,7 тыс. исков о взыскании долгов на сумму 131,6 млрд рублей. Из них 1,6 тыс. исков на 61 млрд рублей удовлетворено.

В реестр требований кредиторов внесены 314 должников-банкротов на сумму 100,5 млрд рублей, сообщает TatCenter .

По состоянию на 1 декабря в Арбитражный суд РТ подано 118 заявлений об оспаривании сомнительных сделок на сумму 20,8 млрд рублей.