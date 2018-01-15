Банк «Русский Стандарт» реализовал пилотный проект сервиса для помощи должникам в трудоустройстве. Первыми результатами в банке довольны, пишет «Коммерсант».



Схема проста: заемщик лично или по телефону обращается в банк и предупреждает о потере работы, а менеджер по персоналу банка подбирает и направляет вакансии по профилю. Сервис доступен не только должникам, которые уже допустили просрочку платежей, но и заемщикам, только потерявшим работу.

Параллельно с клиентом обсуждаются возможные варианты погашения долга, например перенос срока платежа по кредиту, рассрочка выплат, выход из просрочки за счет частичных платежей. «Мы стараемся помочь клиентам даже в случае потери работы не допускать просрочек по кредиту и не испортить свою кредитную историю», — поясняет руководитель дирекции по работе с проблемными активами банка «Русский Стандарт» Эдуард Быстрай.

Все данные тестирования сервиса в «Русском Стандарте» не раскрывают, но рассказали, что за три месяца пилота заемщикам было отправлено более 15 тыс. вакансий. Трудоустроились таким образом порядка 20% из тех, кто участвует в проекте. Наиболее популярными сферами занятости в рамках пилота стали продажи, рабочий персонал, строительство, проектирование, недвижимость, домашний персонал, промышленность, производство.

В банке результатами довольны и намерены и далее развивать сервис. По словам Быстрая, в результате нового подхода к сбору долгов в целом банку ежемесячно получается вернуть 700—900 млн рублей долгов, вышедших на просрочку.

Эксперты признают и положительные моменты — как минимум для имиджа банка. Такие сервисы повышают социальную ответственность взыскателя и помогают наладить правильный диалог с должником.

Впрочем, некоторые участники рынка относятся к проекту скептически. По их мнению, при должном стремлении человек может самостоятельно или обратившись в кадровое агентство достаточно быстро найти работу, а банку стоит предложить клиенту программы реструктуризации или кредитные каникулы.