Приложение «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок апробируют в Татарстане, сообщил общественный представитель Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи в ходе VII расширенного заседания Совета по предпринимательству РТ.

«После пилотной апробации проект первым запускается в Татарстане», — подчеркнул он.

Как напоминает TatCenter , «Набат» — сервис в виде мобильного приложения с «красной кнопкой», ее нажатие будет считаться официальным обращением к уполномоченному и приглашением его представителя к участию в проверке.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play .