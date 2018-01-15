Полноценная поддержка SegWit будет включена в приближающийся релиз новой версии Bitcoin Core 0.16.

Согласно последнему графику релизов, работу над версией 0.16.0 планируется закончить к 1 мая 2018 года. Помимо других оптимизаций сети биткоина, ожидается, что новая версия ориентирована на решение проблемы масштабирования, на сегодня важнейшей из проблем биткоина, сообщает Bits.media со ссылкой на BTC.com.

Из крупных криптовалютных бирж Segwit поддерживают Bitstamp и американское подразделение Bitflyer, а в ближайшее время она может появиться и на Coinbase.

Как сообщал Банкир.Ру, пользователи биткоина обращались к отраслевым компаниям с запросами на улучшение масштабирования сети за счет интеграции SegWit. Тем не менее, многие известные криптовалютные компании пока игнорируют SegWit, отдавая предпочтение другим функциям - в первую очередь, вероятно, из-за указанных выше технических сложностей. Но после включения необходимого кода в новый релиз Bitcoin Core, интеграция SegWit, наконец, может завершиться к середине года - почти через год после активации.