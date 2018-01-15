Самозанятыми в России зарегистрировались всего несколько сотен человек, и правительству нужны новые меры, чтобы вывести работников из тени, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.



«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. Сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус. Тот режим, который нужен для самозанятых, должен быть в первую очередь удобным. Когда предлагается (сделать. — Прим. ред.) крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам, — это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно, и ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно», — сказал министр.

Для легализации самозанятых нужно создавать удобный режим налогообложения и переходить к трансакционным налогам, отметил Орешкин: человек должен платить процент с конкретных операций, но если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате у него не возникает. Кроме того, легализация самозанятых должна давать им дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам, над которыми «стоит подумать», сказал министр. У Минэкономразвития есть предложения по таким возможностям, скоро они будут готовы, добавил Орешкин.



Выход самозанятых из тени позволит собирать больше налогов в фонд ОМС и сможет компенсировать те расходы, которые сейчас несут регионы, подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос о нагрузке регионов. Отказ от нынешних расходов регионов «будет означать снижение финансирования здравоохранения, чего бы никому из нас не хотелось», поэтому нужно, «чтобы доходов было больше», а те, кто их формирует, получили бы дополнительную защиту, добавил министр.