Операторы связи и члены «открытого правительства» намерены кардинально изменить законодательство в сфере IT и связи. Они приступили к созданию Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Об этом рассказали РБК три собеседника на телекоммуникационном рынке и подтвердили члены Медиакоммуникационного союза (МКС).

По словам представителя МКС, существующее законодательство ориентировано в большей мере на техническое регулирование и не успевает за развитием отношений в медиакоммуникационной сфере. Новое законодательство должно будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но также возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и так далее».

Первая версия Инфокоммуникационного кодекса должна появиться к апрелю 2018 года, над ее созданием (по заказу МКС) работает Boston Consulting Group, с которой подписан контракт на 600 тыс. долларов, сообщил РБК топ-менеджер одного из операторов связи и подтвердил источник в другой телекоммуникационной компании. Этот срок указан и в отрывке из презентации BCG про Инфокоммуникационный кодекс (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника на рынке телекоммуникаций). В BCG не смогли предоставить информацию на момент публикации. Представитель МКС подтвердил, что к обсуждению концепции инициативы привлекались в том числе и BCG, но детали контракта комментировать не стал.



Принципиальное отличие нового подхода от действующего законодательства — регулировка передачи и обработки данных во всех инфокоммуникационных средах, а не конкретных услуг связи. «Общая основа — понятие «сообщений», одна из форм представления информации», — говорится в презентации рабочей группы «Связь и IT». В Инфокоммуникационном кодексе должны будут определить правовой статус информации как контента, то есть с точки зрения ее содержания и как объекта интеллектуальных прав. Он будет содержать разделы, посвященные защите информации, работе информационных посредников, правам и обязанностям пользователей, принципам построения и присоединения сетей связи.