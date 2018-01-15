Московская биржа с 16 января приостановит торги акциями Промсвязьбанка, говорится в сообщении Мосбиржи.



«Приостановить с 16 января торги ценными бумагами (обыкновенные акции), включенными в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенными к торгам, в связи с получением 15 января от временной администрации по управлению банком письма о прекращении торгов для проведения процедуры уменьшения уставного капитала», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.