Пользователи мессенджера Telegram начали получать фейковые письма с предложением купить токены блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

Как сообщает «Код Дурова» , в полученном письме говорится, что Telegram собирается запустить свою криптовалюту Gram с 1 февраля 2018 по цене в $0.15. Далее в письме предлагают проследовать на сайт или обратиться в Telegram-канал проекта.

В переписке с «Кодом Дурова», мошенники предоставились официальной поддержкой TON и предложили приобрести токены.

«Все что нужно для участия в Private Token Sale, это зарегистрироваться на сайте, и в разделе личный кабинет есть все доступные варианты приобретения токенов. Минимальная транзакция 50 000 GRAM ($5000)», - предлагалось в сообщении.

Далее в письме приводятся ссылки – якобы на сайт проекта (www.ton-ico.com). Токены можно приобрести через личный кабинет, причем минимальная транзакция составляет 50 000 GRAM ($5000). По данным сервиса регистрации доменных имен, сайт мошенников был зарегистрирован 6 января 2018 года. Он оформлен предполагаемом стиле TON, а в разделе «Team» описана настоящая команда Telegram.