Фонд национального благосостояния по итогам 2018 года прибавит около 50 млрд долларов. Такой прогноз Минэкономразвития содержится в обзоре «Картина экономики. Январь 2018 года», размещенном на сайте министерства в понедельник.

С 1 января 2018 года Резервный фонд присоединился к Фонду национального благосостояния. По состоянию на 1 января объем ФНБ составил 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно 65,15 млрд долларов.

В МЭР ожидают, что инфляция весь 2018 год будет находиться ниже отметки в 4% «при условии отсутствия негативных погодных шоков». При этом экономика, согласно прогнозу, продемонстрирует ускорение темпов роста, которые сохранятся на уровне около 2%, а федеральный бюджет будет исполнен с профицитом в размере около 1% ВВП.

В 2017 году ВВП России вырос после спада в 2016 году на 0,2% ВВП, отмечается в обзоре. «Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4—1,8%. При этом окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации», — подчеркнули в МЭР.