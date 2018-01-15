По данным СoinМarketСap, на 13.30 по мск биткоин подорожал на 1,08% за сутки. Его курс составляет $13,897 тыс при рыночной капитализации $233,5 млрд. Таким образом, капитализация биткоина за месяц упала более чем на $100 млрд.

По словам аналитиков, падение вызвано намерением властей Южной Кореи запретить криптовалютные биржи, а также планами Китая по ограничению майнинга в стране из-за того, что процесс потребляет слишком много электроэнергии.

Курс Ethereum продолжает снижаться. В настоящее время он составляет $1,331 тыс, что на 1,43% ниже, чем 24 часа назад. Капитализация Ethereum - $129 млрд.

Криптовалюта Ripple упала в цене на 3,59% за прошедшие сутки. Ее курс - $1,83 при капитализации $70,9 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет - $704,3 млрд.