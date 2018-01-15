За прошедшие сутки курс биткоина повысился на 5,7% и теперь составляет $14,324 тыс. Капитализация первой криптовалюты - $240,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 0,3% до $1,313 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $127,3 млрд.

Курс Ripple упал еще на 1,94% за сутки. Он составляет $1,82 при капитализации $70,3 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $708,4 млрд.