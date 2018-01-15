КБ «Кубань Кредит» по итогам 2017 года вошел в пятерку наиболее медиаактивных банков Юга России.

Согласно данным исследования РИА «ФедералПресс» Банк «Кубань Кредит» занял 4 строчку рейтинга, учитывающего количество публикаций в СМИ о ведущих кредитно-финансовых организациях регионального уровня, не являющихся филиалами федеральных структур. Традиционно участниками рейтингового исследования становятся банки Южного федерального округа – Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Адыгея, Крыма и Калмыкии.

По словам аналитиков информагентства, стабильное присутствие кредитной организации в ТОП-5 рейтинга медиаактивности обусловлено многочисленными наградами за эффективную деятельность и вхождением в престижные рейтинги.