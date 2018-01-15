Российские банки заработали за счет комиссий с физических и юридических лиц 854,4 млрд рублей за девять месяцев 2017 года. Это на 18% больше, чем годом ранее (723,1 млрд рублей), пишут «Известия» со ссылкой на расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА», сделанные на основе данных ЦБ (102-й формы отчетности кредитных организаций).



В прошлом году больше всего комиссий банки собрали с граждан. По оценкам компании «Совлинк», пропорция комиссионных доходов от физлиц и юрлиц у Сбербанка составила 2:1. По оценкам Росбанка, в среднем по рынку на комиссии с граждан приходится 70% всех сборов, а с компаний — 30%.



Банки могут взимать дополнительную плату за широкий спектр услуг компаниям и населению. В частности, комиссии с карт на карты физлиц — клиентов других кредитных организаций сейчас составляют 1,2% от суммы перевода (минимум 50 рублей, максимум 1 500 рублей). По переводам без открытия счета — от 1% от суммы операции. Размен купюр может стоить до 6% от номинала. А годовое обслуживание карточек обходится порой в несколько тысяч рублей в зависимости от категории карты.

Есть и комиссии за услуги, связанные с розничными кредитами. Например, за погашение займа через кассу, снятие наличных в банкоматах сторонних финансовых организаций, перечисление денег на ссудный счет, СМС-информирование, страхование имущества и жизни. За каждую услугу заемщик может заплатить до 1,5—3% от суммы кредита.

По признанию финансистов, кредитные организации перестраивают бизнес-модели в поисках новых источников роста прибыли.

Банки в прошлом году старались максимально увеличить комиссионные вознаграждения из-за снижения количества новых надежных заемщиков, пояснил вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. «Банки вынуждены перестраивать свои бизнес-модели, уделяя большее внимание комиссионным сборам, — пояснил Антонов. — Арсенал банковских предложений постоянно пополняется. Например, клиенты в офисе банка могут приобрести страховой полис от компании-партнера или совершить денежный перевод через небанковскую систему».

При этом заемщики могут в судах оспаривать необоснованные комиссии банков. По данным «Финпотребсоюза», положительные решения по искам клиентов выносятся приблизительно в 70% случаев.