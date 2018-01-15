Интернет-ретейлер Alibaba разработал технологию искусственного интеллекта, которая победила человека в тесте на чтение и понимание текста от Стэнфордского университета.

Как сообщает Inc. , глубокая нейронная сеть от Alibaba заработала 82,44 балла в тесте, который считается одним из самых достоверных испытаний для алгоритмов машинного чтения. Результаты людей в этом тесте достигли 82,304 балла.

Технология обработки текста на естественном языке имитирует процесс понимания слов и предложений у человека. Тест на чтение и понимание текста от Стэнфордского университета создан на основе более чем 500 статей из Википедии. С помощью этого испытания проверяется способность машин обрабатывать большие объемы информации и давать точные ответы на вопросы.