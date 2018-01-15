Субординированные еврооблигации на 500 млн долларов санируемого «ФК Открытие» продолжают торговаться. Несмотря на то что банк их списал из-за нехватки капитала, инвесторы совершают с бумагами внебиржевые сделки. Инвесторы могут скупать бумаги ниже номинала в надежде выиграть суд с ЦБ, пишут «Ведомости».

В терминале Bloomberg на прошлой неделе были заявки на покупку бумаг по цене 15% от номинала, также были и заявки на продажу бондов — 25% от номинала. Последние сделки проходили в середине декабря, их размер — 200—500 тыс. долларов, рассказал газете сотрудник одной из брокерских компаний. По его словам, возможность заключать сделки означает, что депозитарий не направил участникам рынка сообщение о списании бондов.

Сделок с бумагами двух других выпусков — на 200 млн долларов и на 300 млн — нет, замечает он: «Эти бумаги еще до санации «ФК Открытие» были неликвидными, возможно, выпуски просто нерыночные».

Обязательства по субординированным инструментам «ФК Открытие» прекратил еще в конце ноября прошлого года, когда ЦБ сократил его капитал до 1 рубля. Причем коснулось это даже старых субордов, условия которых списания не предусматривали. Спасти вложенные средства смог лишь ВЭБ — банк досрочно вернул ему 6,9 млрд рублей антикризисного субординированного кредита, который получил еще в 2008 году из средств Фонда национального благосостояния.

Держатели выпуска на 500 млн долларов с решением ЦБ не согласились и намерены оспорить списание бумаг в лондонском арбитраже (The London Court of International Arbitration).

Еврооблигации «ФК Открытие» — это «токсичный» актив, сделки с ними могут проходить только по нескольким причинам, говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. По его мнению, бумаги могут скупать хедж-фонды, инвестирующие в проблемные активы, или же физлица, которые уверены в положительном исходе судебного разбирательства в Лондоне. Эксперт отмечает, что стратегия неочевидная — решение лондонского арбитража может не иметь силы в России.



«Возможно, сделки могут быть техническими. Кто-то из инвесторов может перебрасывать бумаги с одного счета на другой, чтобы не отображать убытки. Или же сделки могут проходить между клиентами одной управляющей компании», — размышляет Бизиков.

На рынке есть пул инвесторов, которые готовы приобрести суборды «ФК Открытие» за 10—20% от номинала, говорит другой портфельный управляющий. По его словам, консолидировав значительный пакет, они в суде могут добиваться того, чтобы банк погасил их по номиналу. Шанс на победу в судебном разбирательстве с ЦБ у инвесторов есть, полагает он, ведь до этого ВТБ удалось оспорить списание еврооблигаций санируемого «Уралсиба».