Крупнейший китайский поисковик Baidu запустил блокчейн-платформу Baidu Trust для предоставления различных услуг (Blockchain-as-a-service, BaaS): от цифровых расчетов до финансового аудита.

Как сообщает TechNode , сервис позволяет осуществлять и отслеживать транзакции и может использоваться для расчетов в цифровой валюте, управления банковскими кредитами и страхового менеджмента.

По информации Baidu, технология уже применяется в секьюретизации активов и бирж, включая «первые в Китае биржи обеспеченных активами ценных бумаг, использующие технологию блокчейн».