Российский рынок откроется ростом вследствие роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. На фоне высоких цен на нефть и старта налогового периода рубль продолжит укрепление к доллару. Кроме того, согласно краткосрочному прогнозу от Международного энергетического агентства в I квартале на мировом рынке сохранится дефицит предложения нефти. Такой ход событий будет способствовать притоку капитала на фондовые рынки страны с сырьевой экономикой, в том числе в Россию. Однако со II по IV квартал ожидается профицит предложения нефти, а также увеличение добычи странами вне ОПЕК в последующие два года, что негативно для нефтяных котировок. Поэтому мы ожидаем существенного движения российского фондового рынка в I квартале.