Управляющий директор Денежно-кредитного управления Сингапура Рави Менон предостерег от инвестиций в криптовалюту, сравнив ажиотаж вокруг нее с тюльпаноманией в Нидерландах — одним из наиболее известных экономических кризисов XVII века. Соответствующее заявление глава ведомства, выполняющего функции Центробанка, сделал в понедельник на форуме финансового холдинга UBS.

«Использование криптовалюты для инвестиций или даже спекуляций не является технологией. Это во многом схоже с тюльпаноманией в Нидерландах — классическим примером биржевого пузыря и последующего за ним кризиса», — сказал Менон. По его словам, управление «обеспокоено объемом спекуляций биткоинов». Чиновник также отметил, что криптовалюта «сама по себе не является валютой, ни одна из сторон торговых площадок не несет (за нее) ответственности».

Тюльпаноманией называют резкий рост спроса на луковицы тюльпанов в первой половине XVII века в Нидерландах. В связи с высоким ажиотажем на цветы началась торговля фьючерсами, к которой присоединились непрофессиональные спекулянты. В результате за два года рынок тюльпанов рухнул, многие потеряли все свое состояние.

Ранее Центробанк Сингапура уже напоминал инвесторам, что большинство криптовалютных платформ не имеют физического присутствия в стране, поэтому властям сложно проверить их подлинность и достоверность. Вкладчики в случае потери средств не смогут рассчитывать на легальную защиту со стороны правительства, указали власти.