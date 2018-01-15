Саратовский Газнефтьбанк понизил ставки по депозитам для юридических лиц .

Саратовский Газнефтьбанк понизил ставки по депозитам для юридических лиц .



Банк предлагает компаниям размещение свободных денежных средств в рублях на сроки от семи дней до двух лет. В зависимости от выбранных суммы и срока ставка варьируется в пределах от 4,42% до 6,20% годовых (минус 0,05—3,21 п. п.). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Проценты выплачиваются в конце срока. Допускается досрочное расторжение договора с пересчетом процентов по ставке 0,05%.