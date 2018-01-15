В декабре 2017 года было объявлено об успешном завершении сделки по покупке 100% акций Япы Креди Банка, и в настоящее время Экспобанк находится в процессе интеграции со своим дочерним банком.

АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО) начнет работу под новым наименованием после согласования Банком России и регистрации изменений в Уставе.

С 12 января 2018 года генеральным директором дочерней структуры назначена Кандаурова Виктория (ранее занимавшая пост заместителя председателя правления ООО «Экспобанк»), которая будет курировать миграцию платформ и инфраструктуры.

В рамках интеграции, согласно намеченным срокам, идет централизация управления ликвидностью и выстраивание эффективных бизнес-процессов.

По данным управленческой отчетности на 12 января 2018 года, после анонсирования сделки остатки на счетах и кредитный портфель показали рост, что говорит о сохранении текущей клиентской базы и доверии со стороны турецких клиентов.

В планах банка развивать бизнес с турецкими компаниями и создать качественную платформу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства.