Годовая чистая прибыль Сбербанка составила 674 млрд рублей, в том числе прибыль декабря — 49,9 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в сообщении кредитной организации. В банке уточняют, что показатели рассчитаны по его внутренней методике. Данные на 1 января 2017 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2018-го приводятся без учета СПОД.

По итогам 2017 года чистый процентный доход банка увеличился относительно предыдущего года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. Главными драйверами роста были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход увеличился на 12,5% до 355 млрд рублей. Основными драйверами роста были операции с банковскими картами (плюс 25,4%) и банковское страхование (плюс 22,7%).

Операционный доход до резервов увеличился на 19,4%, что на 17,2 процентного пункта превышает темп роста операционных расходов. «На протяжении всего 2017 года банк выравнивал начисление операционных расходов в сторону более равномерного учета по месяцам. По этой причине расходы декабря 2017 года оказались ниже расходов декабря 2016 года. В целом по итогам года темп роста операционных расходов составил 2,2%, что ниже годового темпа инфляции (2,5%)», — отмечается в релизе. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы за год сократились на 4,1%, или 9,7 млрд рублей, благодаря реализации программы по оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 32,1%: как подчеркивают в Сбербанке, это самое низкое значение данного показателя по РСБУ за все годы.

Расходы на совокупные резервы в декабре составили 6,9 млрд рублей, по итогам года — 287 млрд (плюс 13,3% к прошлому году). Созданные на 1 января 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

«Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2017 год составила 848 млрд рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 674 млрд рублей. В настоящее время Сбербанк отражает в своих учетных системах события после отчетной даты. Совокупное влияние этих событий ожидается на уровне 2016 года», — отмечается в релизе. Согласно данным отчетности, рост годовой чистой прибыли по отношению к показателю 2016 года с учетом СПОД составил 35,3%.

Активы банка в декабре увеличились на 2,6%. «Основные факторы роста — кредиты частным клиентам и банкам, портфель ценных бумаг, а также создание комфортного запаса наличных денежных средств на период новогодних праздников. Объем активов на 1 января 2018 года составил 23,3 трлн рублей», — указано в сообщении.

За прошлый год Сбербанк выдал клиентам в общей сложности 13,5 трлн рублей кредитов — на 27% больше, чем за 2016-й.

В декабре корпоративным клиентам выдано около 1,8 трлн рублей, всего по итогам 2017-го объем выдач составил 11,4 трлн (плюс 25% к 2016 году). Кредитный портфель в декабре сократился на 0,9% за счет досрочных погашений кредитов, а также за счет переоценки валютной составляющей портфеля. Объем портфеля на 1 января составил 12 трлн рублей.

В банке подчеркивают, что начиная с лета он «каждый месяц обновляет рекорд по объему выданных кредитов частным клиентам». Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд рублей, исторический максимум превышен и по жилищным , и по потребительским кредитам . Рост портфеля в декабре составил 1,8%. Объем на 1 января достиг 4,93 трлн рублей. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн рублей — на 38% больше, чем в предыдущем году.

Просроченная задолженность по кредитам уменьшилась в декабре на 15,8 млрд рублей, ее доля в кредитном портфеле — на 0,1 п. п., до 2,4%, в то время как средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка на 1 декабря составлял 8,5%.

Портфель ценных бумаг в декабре увеличился на 2,8% до 2,53 трлн рублей за счет приобретения Сбербанком облигаций РФ и субфедеральных облигаций. Прирост портфеля за 2017 год составил 22,5% и был практически полностью обеспечен государственными ценными бумагами и облигациями корпоративных эмитентов.

В декабре объем средств корпоративных клиентов увеличился на 0,5% до 5,64 трлн рублей, средств физических лиц — на 4,7%, или 546 млрд, до 12,1 трлн (в основном за счет средств на счетах банковских карт). В целом за год объем привлеченных средств клиентов возрос на 5,4% до 17,8 трлн рублей, они составляют 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капитала банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 января 2018 года, составляют 2,646 трлн рублей (плюс 16,6% за год). Величина общего капитала на эту же дату — 3,688 трлн (плюс 18%). Основной фактор роста общего капитала в декабре — полученная прибыль. Активы, взвешенные с учетом риска, в декабре практически не изменились и на 1 января 2018 года составили 24,8 трлн рублей. Значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 января 2018 года составило 10,7% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 14,9% (при регулятивном минимуме 8%).

«По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции. В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала — до 21,9%», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

