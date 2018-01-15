Банк России подал заявление в Арбитражный суд Вологодской области о признании банкротом банка «Северный Кредит», следует из картотеки материалов дел суда.



Напомним, ЦБ 29 декабря отозвал у финучреждения лицензию на осуществление банковских операций.

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения», — отмечалось в релизе Центробанка.