Мосгорсуд продлил домашний арест бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы до 18 апреля по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



Уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым было предъявлено обвинение по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу.

Адвокат Александр Морозов, представляющий интересы Марчуковой, ранее заявлял, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств «Фармстера» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект». Защитник настаивал на том, что все претензии, связанные с неисполнением договора поставки на указанную сумму были урегулированы Арбитражным судом Москвы, о чем свидетельствует вступившее в законную силу решение.

В прошлом году адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании следствию и коррупции, сообщил, что экс-финдиректор Нота-Банка указала на высокопоставленного полицейского как на лицо, совершившее некоторые из инкриминируемых ему преступлений.

По версии правоохранительных органов, Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, так как в его квартире было обнаружено почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых обвиняемый объяснить не смог.

В рамках уголовного дела Нота-Банка на данный момент расследуется четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два о растрате. По данным СМИ, «дыра» в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 млрд рублей.