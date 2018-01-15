Сегодня на 09.00 по мск рынок криптовалют демонстрирует падение по большинству монет согласно CoinMarketCap . Общая рыночная капитализация - $708,5 млрд.

Биткоин упал в цене на 1,99% в течение 24 часов и торгуется на уровне $13,757 тыс. Его капитализация составляет $231 млрд.

Курс Ethereum снизился за сутки на 1,21% до $1,348 тыс. Капитализация криптовалюты - $130,8 млрд.

Курс Ripple упал на 2,38% за прошедшие 24 часа. Сейчас он составляет $1,88 при рыночной капитализации $72,8 млрд.