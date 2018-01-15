Биржа делает это в качестве компенсации за длительную недоступность.
Криптовалютная биржа Kraken стала доступна в субботу вечером после проведения работ по модернизации. Вместо плановых двух часов биржа оставалась недоступна более двух суток.
Как сообщает Anycoin.news, в качестве компенсации за недоступность и неудобства биржа отменяет комиссию на сделки с полным покрытием и серьезно уменьшает ее для маржинальных сделок до конца января.
Также, команда биржи сообщает, что после обновления все открытые ордеры, за исключением маржинальных позиций, отменены, а средства разблокированы. Все торговые пары перезапущены с чистыми книгами ордеров. При этом закрытие существующих маржинальных позиций и открытие новых будет заблокировано на срок не менее 48 часов, а вывод средств с биржи отключен на как минимум 12 часов.
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