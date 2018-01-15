Банки и другие финансовые организации должны будут обмениваться информацией с регулятором через личные кабинеты. Такой формат взаимодействия вводится с 26 января 2018 года.

Новый порядок поможет ускорить и облегчить обмен документами между поднадзорными организациями и регулятором, сообщает пресс-служба ЦБ.



Обязательный информационный обмен в электронном виде предусмотрен указанием Банка России.

Документ касается кредитных и некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, саморегулируемых организаций актуариев, а также респондентов, представляющих первичные статистические данные и иных лиц. На добровольной основе взаимодействовать с регулятором через личные кабинеты смогут эмитенты ценных бумаг, соискатели лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, информационные агентства, которые раскрывают информацию о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, и другие контрагенты.

Через личный кабинет, открытый на сайте Банка России, регулятор будет направлять в поднадзорные организации запросы, предписания, разъяснения по поводу применения различных нормативных актов. Финансовые организации, в свою очередь, будут использовать кабинеты для ответов и запросов в Банк России. Также некредитные финансовые организации и саморегулируемые организации продолжат сдавать отчетность через личный кабинет.

Кроме того, указание предусматривает изменения в порядок взаимодействия регулятора с поднадзорными организациями, связанные с доработкой систем и усилением защиты передаваемых данных. Это касается, в частности, обязанности шифрования электронных документов, наличия подтверждения времени подписи (метка времени) электронных документов, проверки электронных документов на форматно-логический контроль и отказа в регистрации таких документов при выявлении ошибок. Речь также идет об автоматическом создании личного кабинета после включения сведений о поднадзорных организациях в реестры Банка России.