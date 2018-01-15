«Конструктор платежных поручений» доступен с 15 января и предназначен для заполнения платежных документов при оплате государственных пошлин, сообщает пресс-служба ЦБ.

Он содержит справочник реквизитов, который позволяет пользователям выбирать нужные значения полей из списка и тем самым минимизировать риски ошибок при вводе реквизитов, а также упростить заполнение платежного документа.



При помощи конструктора можно сформировать платежные поручения по оплате госпошлин, в том числе при госрегистрации кредитной организации или изменений, вносимых в устав кредитной организации, при государственной регистрации НПФ или изменений, вносимых в учредительные документы такого фонда. Конструктор позволяет сформировать платежные документы и по оплате госпошлин за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг, а также многое другое.

Кроме того, данный программный сервис дает возможность пользователю сформировать платежное поручение в необходимом ему формате (в том числе распечатать, отправить на электронную почту и т.д.) и в дальнейшем оплатить любым удобным способом.