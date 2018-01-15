Популярный среди криптовалютных компаний Metropolitan Bank Holding Corp прекратил обработку международных переводов, связанных с криптовалютами.

Как сообщает Altcoin.info , клиент Metropolitan заявил, что его инвестиционная компания получила предупреждение от банка о «прекращении обработки входящих и исходящих банковских переводов, связанных с криптовалютами». Свое решение банк мотивировал невозможностью проверки международных переводов с использованием криптовалют.

Официальная позиция банка не известна. Metropolitan пока не сообщил, планирует ли возобновлять обслуживание криптовалютных компаний в будущем. Не ясной остается и судьба средств клиентов, которые хранятся в банке.

Данное решение значительно повлияет на криптовалютную индустрию. По данным Fortune, Metropolitan Bank поднял репутацию биткоина, что, вероятно, теперь повлияет на цену его акций, сообщает Rucoin.net .

Metropolitan является одним из основных поставщиков платежных услуг для американской криптобиржи Coinbase.