Некоторые клиенты его называют «биткоин-банком».
Популярный среди криптовалютных компаний Metropolitan Bank Holding Corp прекратил обработку международных переводов, связанных с криптовалютами.
Как сообщает Altcoin.info, клиент Metropolitan заявил, что его инвестиционная компания получила предупреждение от банка о «прекращении обработки входящих и исходящих банковских переводов, связанных с криптовалютами». Свое решение банк мотивировал невозможностью проверки международных переводов с использованием криптовалют.
Официальная позиция банка не известна. Metropolitan пока не сообщил, планирует ли возобновлять обслуживание криптовалютных компаний в будущем. Не ясной остается и судьба средств клиентов, которые хранятся в банке.
Данное решение значительно повлияет на криптовалютную индустрию. По данным Fortune, Metropolitan Bank поднял репутацию биткоина, что, вероятно, теперь повлияет на цену его акций, сообщает Rucoin.net.
Metropolitan является одним из основных поставщиков платежных услуг для американской криптобиржи Coinbase.
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