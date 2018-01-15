Курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 56 рублей 30 копеек, евро торгуется на отметке 68 рублей 80 копеек.

Подавляющие большинство инвесторов убеждены, что текущее уровни в районе 56 рублей за доллар отлично подходят для покупки валюты на среднесрочную перспективу, сообщает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн». В частности, до конца текущего года называются уровни для роста вплоть до отметки 60 рублей за доллар. До каких уровней будет укрепляться рубль пока не совсем понятно.

Сегодня Минфин РФ начал новую волну валютных интервенций, поясняет Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. В период с 15 января по 6 февраля объем ежедневный покупок иностранной валюты составит 15 млрд руб., суммарно – 257 млрд руб. Без постоянного присутствия Минфина РФ на площадке рубль, пожалуй, укрепился бы серьезнее. Планы ведомства на текущий год – в три-четыре раза расширить параметры закупок иностранной валюты – в данном случае будут очень кстати: они дадут накопительный эффект и не позволят «россиянину» подорожать слишком сильно, сведя на нет бюджетные усилия.

«Курс доллара США к рублю будет колебаться в районе позиции в 57 рублей, т.к. иностранные хедж-фонды и другие спекулятивные игроки продолжают наращивать чистую длинную позицию по рублю, как показывают данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC), - прогнозирует Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра». - Отечественная валюта будет держать в четверг уровень до 57 рублей за доллар и около 68 рублей за евро, но небольшой технический отскок может привести в внутридневному пробиванию планки выше указанных значений».

По словам Романа Блинова, эксперта компании «Международный финансовый центр», факторы поддержки российской валюты все те же – слабый доллар и растущая нефть.

«Но не забываем о факторе риска для рубля – новый пакет американских санкций, рекомендации по которому могут быть озвучены в конце января-начале февраля. Впрочем, если новые ограничения не будут затрагивать долговой рынок РФ, отечественные активы, включая рубль, могут укрепиться на «вздохе облегчения». В противном случае рубль ждет весьма масштабная коррекция», - заключает эксперт.