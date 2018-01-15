Центральный банк России с 13 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 39,38 коп., до 56,6019 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2562 руб., что выше предыдущего дня на 19,76 коп.

Рубль снизился по отношению к доллару и евро, анализирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital. Возможно, рубль в понедельник еще к ним скорректируется. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,21%, до 56,54 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла на 1,18%, до 68,66 рублей за евро на фоне сильного роста пары евро/доллар на рынке Форекс.

Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам.

«Рост цен на нефть и поддержка со стороны приближающегося налогового периода поддержат российскую валюту, в результате чего доллар уже в начале дня может отступить ниже 56,5 рубля, сделав тем самым еще один шаг к минимумам прошлого года, установленным чуть ниже 56 рублей. В дальнейшем давление на американскую валюту будет преобладать за счет закрепления нефти марки Brent выше 70 долларов», - поясняет эксперт.

По словам Владислава Антонова, аналитик Альпари, к закрытию дня курс евро к «россиянину» может скорректироваться до значения 68,55 руб. Общая техническая картина в паре евро/рубль указывает на дальнейший рост котировок до отметки 69,50 руб. У пары доллар/рубль сопротивление находится на уровне 56,80 руб. за «американца». Если покупатели смогут воспользоваться выходным в США, то при пробое сопротивления цена в течение 4-5 часов восстановится до 57,10 руб. за доллар США. В случае дальнейшего роста нефтяных котировок и индекса RGBI, укрепление рубля возобновится с новой силой.