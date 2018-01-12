В Челябинске наркодилер незаконно обналичил более 17 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотических средств на территории города Челябинска, посредством Интернет-магазина», — отметила она.



В ходе расследования этого дела было установлено, что один из обвиняемых, житель Челябинска, открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков. «В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем трансакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги полученные от продажи наркотических средств на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 миллионов рублей», — добавила Волк.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.