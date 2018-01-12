Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2017 году в отношении руководителей предприятий, являвшихся злостными неплательщиками заработной платы, расследовалось 2777 уголовных дел.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату заработной платы, но освобождать неплательщиков от ответственности в случае погашения ими задолженности, передает ТАСС.
«Мы предлагаем увеличить санкцию части второй статьи 145.1 УК РФ, предусмотрев возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет, что, изменив категорию преступления, даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений», — сказал он в интервью «Российской газете».
Сейчас часть 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Вместе с тем Бастрыкин сообщил, что по этой категории уголовных дел следователи стремятся добиться в первую очередь возмещения ущерба потерпевшей стороне. «С учетом этого предлагаем предусмотреть в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя — физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным социальным выплатам до окончания предварительного расследования», — сказал председатель СК.
Он сообщил, что в 2017 году в отношении руководителей предприятий, являвшихся злостными неплательщиками заработной платы, расследовалось 2777 уголовных дел. Завершено расследование 1449 уголовных дел, что на 68% больше, чем в 2016 году. В ходе следствия по уголовным делам, производство по которым окончено, установлен ущерб в размере 4,2 млрд рублей. «Но самое важное, что в результате мер, принятых следствием, нам удалось увеличить более чем на четверть сумму возмещенного ущерба, которая составляет 3,2 млрд рублей, а это почти 78%», — сказал Бастрыкин.
Помимо этого, добавил он, по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1 млрд рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2016 году. «Я регулярно собираю совещания по этому вопросу, и спрос с руководителей следственных подразделений в субъектах, которые недостаточно серьезно относятся к организации расследования таких уголовных дел, очень высокий», — сказал глава СК.
По его словам, большинство случаев невыплат зарплат приходятся на предприятия обрабатывающей сферы, строительства и добывающие компании, меньше всего — в бюджетной сфере.
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