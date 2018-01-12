Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату заработной платы, но освобождать неплательщиков от ответственности в случае погашения ими задолженности, передает ТАСС .

«Мы предлагаем увеличить санкцию части второй статьи 145.1 УК РФ, предусмотрев возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет, что, изменив категорию преступления, даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений», — сказал он в интервью «Российской газете».

Сейчас часть 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Вместе с тем Бастрыкин сообщил, что по этой категории уголовных дел следователи стремятся добиться в первую очередь возмещения ущерба потерпевшей стороне. «С учетом этого предлагаем предусмотреть в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя — физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным социальным выплатам до окончания предварительного расследования», — сказал председатель СК.

Он сообщил, что в 2017 году в отношении руководителей предприятий, являвшихся злостными неплательщиками заработной платы, расследовалось 2777 уголовных дел. Завершено расследование 1449 уголовных дел, что на 68% больше, чем в 2016 году. В ходе следствия по уголовным делам, производство по которым окончено, установлен ущерб в размере 4,2 млрд рублей. «Но самое важное, что в результате мер, принятых следствием, нам удалось увеличить более чем на четверть сумму возмещенного ущерба, которая составляет 3,2 млрд рублей, а это почти 78%», — сказал Бастрыкин.

Помимо этого, добавил он, по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1 млрд рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2016 году. «Я регулярно собираю совещания по этому вопросу, и спрос с руководителей следственных подразделений в субъектах, которые недостаточно серьезно относятся к организации расследования таких уголовных дел, очень высокий», — сказал глава СК.

По его словам, большинство случаев невыплат зарплат приходятся на предприятия обрабатывающей сферы, строительства и добывающие компании, меньше всего — в бюджетной сфере.