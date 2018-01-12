Пользователи мессенджера Telegram начали получать по электронной почте фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом сообщил канал «Код Дурова».

В письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. Монета, как утверждают мошенники, будет размещена на бирже с 1 февраля 2018 года, и у «избранных пользователей» есть возможность приобрести ее по цене от 15 центов за штуку.

У «проекта»также есть сайт. В разделе «Команда» указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ. При этом, по данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 анонимными пользователями.

В начале января портал TechCrunch сообщил о планах Telegram запустить собственную криптовалюту и блокчейн-платформу третьего поколения. По сведениям издания, компания рассчитывает привлечь до 500 млн долларов на предпродаже, а в перспективе общий объем размещения составит от 3 до 5 млрд долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров не комментировал эту информацию. Официальных материалов о проектах TON и GRAM не публиковалось.