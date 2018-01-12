Работа по правовому регулированию криптовалют на уровне государства является несистемной и нескоординированной, об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как уточнил бизнес-омбудсмен, недавно Министерство финансов разработало законопроект о криптовалютах, Министерство труда дало разъяснения об учете криптовалют в составе декларируемого имущества госслужащих, Центробанк также высказался по данной теме. По мнению Титова, указанные предложения являются несогласованными, в связи с чем в настоящее время нет понимания того, какой будет государственная политика в сфере цифровых продуктов на основе технологии блокчейна.

Уполномоченный отметил, что по его заданию экспертами была подготовлена концепция правового регулирования цифровых продуктов, основанных на технологии блокчейн, однако официальных отзывов на программу со стороны государственных органов не поступало. Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, его предложения в данной сфере направлены в первую очередь на обеспечение возможности для развития блокчейн-технологий в РФ, а также на создание таких условий для оборота финансовых продуктов с использование криптовалют, которые обеспечивали бы баланс интересов между разработчиками и инвесторами.