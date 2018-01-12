ЦБ принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.

«Уменьшить размер уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. Департаменту по связям с общественностью Банка России опубликовать приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок дня принятия», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.



Кроме того, временной администрации по управлению Промсвязьбанком поручено совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 закона о банкротстве.

Основанием для списания капитала стало установление отрицательного значения величины собственных средств банка.