Основанием для списания капитала стало установление отрицательного значения величины собственных средств банка.
ЦБ принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.
«Уменьшить размер уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. Департаменту по связям с общественностью Банка России опубликовать приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок дня принятия», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Кроме того, временной администрации по управлению Промсвязьбанком поручено совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 закона о банкротстве.
Основанием для списания капитала стало установление отрицательного значения величины собственных средств банка.
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