Ранее такой комиссии не было, информация о ней появилась в системе 11 января 2018 года.
С 2018 года Тинькофф Банк ввел комиссию в размере 2% в своих банкоматах за пополнение наличными карт других банков. Ранее эта операция была бесплатной. Об этом порталу Банки.ру рассказали несколько клиентов кредитной организации.
В пресс-службе Тинькофф Банка не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но информацию подтвердили в кол-центре банка.
«Да, действительно, за пополнение через банкомат наличными карты другого банка наш банк взимает комиссию — 2% от суммы операции», — сказал оператор кол-центра, уточнив, что данных по минимальной сумме комиссии в базе нет.
Оператор отметил, что ранее такой комиссии не было, информация о ней появилась в системе 11 января 2018 года.
Банкоматы Тинькофф Банка начали появляться в России летом 2017 года. Самое первое устройство было установлено в московском торговом центре «Водный».
По данным кол-центра кредитной организации, сейчас банкоматы Тинькофф Банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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