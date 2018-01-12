С 2018 года Тинькофф Банк ввел комиссию в размере 2% в своих банкоматах за пополнение наличными карт других банков. Ранее эта операция была бесплатной. Об этом порталу Банки.ру рассказали несколько клиентов кредитной организации.



В пресс-службе Тинькофф Банка не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но информацию подтвердили в кол-центре банка.

«Да, действительно, за пополнение через банкомат наличными карты другого банка наш банк взимает комиссию — 2% от суммы операции», — сказал оператор кол-центра, уточнив, что данных по минимальной сумме комиссии в базе нет.

Оператор отметил, что ранее такой комиссии не было, информация о ней появилась в системе 11 января 2018 года.

Банкоматы Тинькофф Банка начали появляться в России летом 2017 года. Самое первое устройство было установлено в московском торговом центре «Водный».

По данным кол-центра кредитной организации, сейчас банкоматы Тинькофф Банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru