Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

«Предлагается установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. По данным министерства, за апрель 2017 года численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума составляла 4 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.