Американский банк JP Morgan в отчетности за прошлый квартал признал убыток в размере 143 млн долларов по маржинальному займу одному клиенту. Финансовый директор Марианн Лейк сообщила журналистами, что списание было связано с южноафриканским ритейлером Steinhoff.



Steinhoff 5 декабря объявил, что было выявлено нарушение бухгалтерского учета. Эта информация вызвала резкое падение курса акций компании, зарегистрированной во Франкфурте и Йоханнесбурге, сообщает Bloomberg.