Японский ecommerce-гигант DMM Group запустил криптовалютную биржу, поддерживающую 7 криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ether, Ethereum Classic, Nem, Bitcoin Cash и Ripple) и 14 торговых пар.

Как сообщает Bitcoin.com , в честь торжественного открытия биржа раздаст по 1000 иен (около $9) всем клиентам, которые зарегистрируются в период с 11 января по 11 марта 2018 года.

Согласно заявлению DMM, биржа работает на базе платформы Simplex Inc. – Simplex Cryptocurrency, предлагающей торговые инструменты для обычных инвесторов, систем управления бизнесом и дилинговых систем.

Весной 2018 года DMM Group готовится запустить еще одну криптовалютную биржу. Эта площадка получит название Cointap и будет ориентирована на неопытных инвесторов.