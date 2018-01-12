Сегодня наградили второго победителя акции «Просто отдохнуть». Обладателем сертификата на путешествие номиналом 100 000 рублей РФ стала Мария Сидорова, клиентка самарского отделения «АК БАРС» Банка.

По условиям акции победитель может выбрать страну, место и количество отдыхающих самостоятельно. Напоминаем, что акция «Просто отдохнуть» продолжается до 1 марта 2018 года, очередного победителя определят в феврале.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше путешествия, нужно открыть или пролонгировать вклад на сумму от 100 000 рублей РФ / 2000 долларов США или евро на срок от шести месяцев. Ознакомиться с подробной информацией можно здесь .