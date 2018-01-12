В России впервые совершена покупка электростанции с целью майнинга.

Для создания дата-центра и майнинговой фермы может быть использована одна из двух ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, которые ​предприниматель Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет о Кизеловской ГРЭС в Пермском крае, мощность которой составляет 23,6 МВт и Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). Общая стоимость покупок составила почти 160 млн руб.

Алексей Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра.

«Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем»,— добавил он.