2018 год станет годом криптовалют, однако для появления в России криптовалютного рынка необходима совместная работа профессионалов из этой индустрии.

Такое мнение в интервью радио Mediametrics Live высказал CEO криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев, сообщает ForkLog .

По его словам, расчеты между банками и между бизнесом по всей стране должны происходить на блокчейне. «Мы сможем проверять контрагентов, задолженности, историю, исчезнет обналичивание, и сама система станет безопаснее, проще и дешевле», — отмечает Васильев.

Он считает, что в течение трех ближайших лет блокчейн останется положительной сферой, поскольку в нем будут выигрывать все стороны, а вот рынок первичных размещений монет (ICO) уже в наступившем году значительно потеряет свои позиции.

При этом Васильев сообщил, что профессиональных трейдеров необходимо не только привлекать к обсуждению законопроектов по регулированию криптовалют, но и считаться с их мнением.

«Я всегда призываю представителей криптосообщества чаще встречаться, потому что от взаимодействия мы можем только выиграть», - пояснил он.

В течение трех ближайших лет блокчейн может остаться положительной сферой, поскольку в нем будут выигрывать все стороны, а вот рынок первичных размещений монет (ICO) уже в наступившем году может значительно потерять свои позиции.