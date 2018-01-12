С 1 по 8 января клиенты Альфа-Банка потратили более 5,5 млрд рублей по картам банка в заграничных поездках. Больше всего денег по картам израсходовали в Италии – более 682 млн, при этом число транзакций превысило 60 тысяч. В топ-5 входят также Франция (430 млн руб), ОАЭ (311 млн руб), Испания (277 млн руб) и США (275 млн руб). Также клиенты банка совершали покупки в Австрии, Германии, Таиланде, Швейцарии и Финляндии.



Наиболее активно снимали наличные по картам Альфа-Банка в иностранных банках в Таиланде (90 млн руб), Германии (48 млн руб), США (43 млн руб), Испании (42 млн руб) и Италии (37 млн руб), Китае (30 млн руб), Франции (26 млн руб), ОАЭ (20 млн руб), Чехии (18 млн руб), и Израиле 17 (млн руб).

Год назад по общей сумме трат клиентами Альфа-Банка лидировали Италия, США, Франция, Испания и Австрия.