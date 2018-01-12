Кибератаки идут не напрямую на крупные компании, а через соседнюю инфраструктуру подрядчиков.
В 2018 году хакеры могут перейти к атакам на малые и средние предприятия, занимающиеся поставкой товаров и сервисов корпорациям.
Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные разработчика антивирусного ПО ESET, эксперты также ожидают атаки на устройства «интернета вещей» и вмешательство хакеров в избирательный процесс.
Поскольку корпорации работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок — на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям.
В прошлом году хакеры уже реализовали несколько атак по подобному сценарию (инциденты с Shadowpad и CCleaner, а также эпидемия шифровальщика ExPetr/NotPetya). Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев пояснил, что для хакеров организовать такие атаки относительно просто, а вот компаниям обнаружить их трудно.
Нет комментариев