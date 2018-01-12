В 2018 году хакеры могут перейти к атакам на малые и средние предприятия, занимающиеся поставкой товаров и сервисов корпорациям.

Как сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на данные разработчика антивирусного ПО ESET, эксперты также ожидают атаки на устройства «интернета вещей» и вмешательство хакеров в избирательный процесс.

Поскольку корпорации работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок — на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям.

В прошлом году хакеры уже реализовали несколько атак по подобному сценарию (инциденты с Shadowpad и CCleaner, а также эпидемия шифровальщика ExPetr/NotPetya). Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев пояснил, что для хакеров организовать такие атаки относительно просто, а вот компаниям обнаружить их трудно.